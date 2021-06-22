Турция, Кипр или Египет: сколько стоит отдых в 2021

Главный пропуск для отдыха на море в 2021 — вовсе не паспорт или авиабилеты, а отрицательный тест на коронавирус. Это как виза, которая открывает двери в летний отдых. Стоимость одного ПЦР теста на Covid-19 стартует от 750 грн.
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Кипр. Если вы с ним отправляетесь на Кипр, то сразу после выхода из самолета вас попросят сделать еще один тест, прямо в аэропорту — это стоит 30 евро.
Аналитики отмечают, что цены на туры в Кипр этим летом не выросли. Отдых на двоих обойдется примерно от 620 евро за трехзвездочный отель с завтраком, перелетом, трансфером и страховкой.
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Огромная трехэтажная вилла на берегу моря для 8 человек со смотровой площадкой на крыше будет стоить от 150 до 400 евро в день в зависимости от сезона.
Турция. Эта страна, по подсчетам экспертов, дешевле для украинских туристов. Для семьи из двух человек на отдых в Турции нужно 1000 евро — это за неделю в пятизвездочном отеле по системе аll inclusive.
«Четверка» и «тройка» обойдутся еще дешевле. Здесь можно найти туры меньше чем за 600 евро на двоих.
ПЦР-тесты придется делать перед вылетом в страну. Это плюс 30 евро к стоимости вашей поездки на человека.
Египет. По популярности отдыха на море в 2021 году среди украинцев на пятки Турции наступает Египет. Летом в этой стране сезон идет на спад из-за жары. Вместе с тем дешевеют и туры для путешественников.
В Египет сейчас можно полететь где-то за 600 долларов на двоих. Это стоимость проживания в 5-звездочном отеле, но можно найти и дешевле.
Также популярные направления — Черногория (650 евро) и Албания (апартаменты от 20−25 евро).
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