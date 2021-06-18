В Киеве вводят правила для электросамокатов

В Киеве представители власти и операторы услуг проката электросамокатов подписали меморандум, которым вводятся правила пользования этими транспортными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Сегодня, 24 июня, Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева. От города документ подписал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий Константин Усов. С другой стороны подписи поставили представители всех семи компаний, которые сегодня предоставляют услуги проката электросамокатов в Киеве: ТМ „Вolt“, ТМ „Kiwi“, ТМ „Scroll“, ТМ „BikeNow“, TM „Zelectra“, TM „Jet“ и TM „Vzhooh“», — сказано в сообщении.

По его Утесова, среди главных ограничений – уменьшение максимальной скорости с 30−35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

Кроме этого, вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты. Это исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, ведущих свою деятельность в области национальной безопасности и обороны.

Также будет введен специальный перечень зон, где программным методом запрещается передвижение самокатов. На подъезде к этим зонам самокат будет выключаться. Среди таких — Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти.

«Кроме того, мы упорядочиваем точки утреннего старта. 1025 точек будут во всех районах Киева на четко утвержденных паркоместах на 5 и 10 самокатов. И только с них самокаты должны стартовать. Таким образом в городе решится проблема, когда после подзарядки утром они стоят где-то еще», — отметил Константин Усов.

Он также добавил, что одним из важных пунктов Меморандума является обязательство операторов страховать каждого пользователя на случай несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также ущерб, нанесенный имуществу третьих лиц — с покрытием от 100 тысяч гривен.

«Чтобы такие происшествия было легче идентифицировать, на каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер в формате буквы и трех цифр. Это позволит людям жаловаться адресно передавать информацию так, чтобы идентифицировать нарушителей было легче», — отметил Константин Усов.

Наиболее сложным этапом переговоров, по словам заместителя председателя КГГА, стал пункт о согласии операторов предоставлять городу данные, необходимые для контроля качества услуг проката: пиковые часы использования самокатов, перечень мест, где самокаты имеют наибольший спрос, динамическую тепловую карту пользования по часам и дням и еженедельный отчет об инцидентах с самокатами.

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