LG запатентовала телевизор, который скручивается по горизонтали (схема)

Компания LG размышляет над созданием необычной телевизионной панели на основе гибкого дисплея. Информация о новинке, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародована одним из подразделений Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).
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Речь идет о панели, которая скручивается по горизонтали. Как можно видеть на патентных иллюстрациях, устройство будет состоять из базы, на которой установлены раздвижные модули.
В сложенном состоянии такой телевизор внешне будет напоминать динамик акустической системы с вытянутым по вертикали дисплеем. При просмотре видеоматериалов левый и правый модули раздвинутся по горизонтали, а экран примет привычную форму. Интересно, что гибкий дисплей охватывает боковые части раздвижных модулей: здесь также может выводиться изображение.
К сожалению, пока нет информации о характеристиках панели. Наблюдатели считают, что может быть использована матрица на органических светодиодах (OLED) с соотношением сторон 16:9.
Стоит отметить, что LG в прошлом году начала продажу телевизора Signature OLED R. У него 65-дюймовый гибкий экран, который может скручиваться в рулон и полностью прятаться внутри базы.
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