0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

LG запатентовала телевизор, который скручивается по горизонтали (схема)

Компания LG размышляет над созданием необычной телевизионной панели на основе гибкого дисплея. Информация о новинке, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародована одним из подразделений Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Читайте также: LG выпустила последний смартфон

Речь идет о панели, которая скручивается по горизонтали. Как можно видеть на патентных иллюстрациях, устройство будет состоять из базы, на которой установлены раздвижные модули.

В сложенном состоянии такой телевизор внешне будет напоминать динамик акустической системы с вытянутым по вертикали дисплеем. При просмотре видеоматериалов левый и правый модули раздвинутся по горизонтали, а экран примет привычную форму. Интересно, что гибкий дисплей охватывает боковые части раздвижных модулей: здесь также может выводиться изображение.

К сожалению, пока нет информации о характеристиках панели. Наблюдатели считают, что может быть использована матрица на органических светодиодах (OLED) с соотношением сторон 16:9.

Стоит отметить, что LG в прошлом году начала продажу телевизора Signature OLED R. У него 65-дюймовый гибкий экран, который может скручиваться в рулон и полностью прятаться внутри базы.

По материалам Portaltele
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.