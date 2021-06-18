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Выплаты больничных и декретных проверят: Минфин подготовил методику верификации

Выплаты больничных и декретных проверят: Минфин подготовил методику верификации

Министерство финансов Украины подготовило методику верификации государственных выплат, осуществляемых за счет средств Фонда социального страхования Украины.

Соответствующий проект приказа опубликовали для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Какие именно выплаты будут проверять? К выплатам, подлежащим верификации, относятся выплаты в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности:

  • ежемесячная страховая выплата в случае частичной или полной потери трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего;
  • ежемесячные страховые выплаты лицам, имеющим на это право в случае смерти потерпевшего;
  • единовременное пособие пострадавшему в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности;
  • единовременное пособие членам семьи потерпевшего (в случае смерти потерпевшего вследствие несчастного случая на производстве);
  • страховая выплата ребенку, родившемуся инвалидом вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;

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  • возмещение стоимости захоронения потерпевшего и связанных с этим ритуальных услуг;
  • страховая выплата в случае перевода пострадавшего на более легкую, ниже оплачиваемую работу;
  • пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком);
  • пособие по беременности и родам;
  • пособие на погребение (кроме погребения пенсионеров, безработных и лиц, умерших от несчастного случая на производстве).

Как это будет происходить? Верификацию предлагают проводить путем сравнения данных о реципиентах (получателях), которые были предоставлены Фондом, и информации субъектов предоставления информации.

Для проведения проверки может использоваться информация, полученная от Государственной налоговой службы, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, Министерства образования и науки, Государственного центра занятости.

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По материалам Finance.UA
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