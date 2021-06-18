Выплаты больничных и декретных проверят: Минфин подготовил методику верификации

Министерство финансов Украины подготовило методику верификации государственных выплат, осуществляемых за счет средств Фонда социального страхования Украины.
Соответствующий проект приказа опубликовали для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.
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Какие именно выплаты будут проверять? К выплатам, подлежащим верификации, относятся выплаты в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности:
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Как это будет происходить? Верификацию предлагают проводить путем сравнения данных о реципиентах (получателях), которые были предоставлены Фондом, и информации субъектов предоставления информации.
Для проведения проверки может использоваться информация, полученная от Государственной налоговой службы, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, Министерства образования и науки, Государственного центра занятости.
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