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Тарифы на тепло нужно будет повышать, и это придется делать местным властям — эксперт

Тарифы на тепло нужно будет повышать, и это придется делать местным властям — эксперт

Местные власти будут вынуждены повышать тарифы на тепло, в том числе из-за роста цены на природный газ.

Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети «Опора» на телеканале «Эспрессо».

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

«Тарифы нужно будет достаточно сильно повышать. В силу разных причин. В частности, в связи с проблемой долгов, и с тем, что сейчас резко растет цена на природный газ. И не понятно, какая будет ситуация осенью», — сказала Бойко.

По ее словам, в целом решение передать полномочия на места было верным.

«Я думаю, что это решение связано не с правильной идеей, что именно местные власти должны полностью отвечать за систему теплоснабжения, а больше с нежеланием, чтобы комиссия (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ. — Ред.) принимала такое весьма непопулярное решение, которое будет болезненным для людей, о повышении тарифов», — отметила эксперт.

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Напомним, правительство не продлило действие специальных обязанностей (ПСО) для производителей тепла после 20 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это еще один важный шаг к созданию полноценного рынка газа.

Кабмин 26 мая отменил порядок распределения средств, которые поступали на счета со специальным режимом использования предприятий теплокоммунэнерго для проведения расчетов с поставщиком природного газа по механизму специальных обязанностей (ПСО).

По материалам Espreso.tv
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