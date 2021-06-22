Исследователи вывели квантовую электронику на новый уровень

Ученые из Массачусетского технологического института сделали несколько электронных устройств из материала, который состоит из атомарно тонких слоев углерода.
Об этом пишет издание news.mit.edu.
Отмечается, что новая разработка поможет создать совершенно новое поколение квантовых электронных устройств.
К материалу с названием графен возник резкий интерес в 2004 году. Тогда выяснилось, что он более прочный, чем алмаз, а также прозрачный и эластичный, легко проводит как тепло, так и электричество.
Теперь ученые из МТІ смогли наделить его еще несколькими свойствами. Он стал сверхпроводящим, изоляционным и полупроводниковым. Это позволит создать из него полноценные электронные схемы, преимущество которых будет заключаться в том, что они сделаны из одного материала, который можно электрически перенастроить.
Кроме того, для будущих квантовых компьютеров можно создать из одного материала – графена – первый кубит с напряжением, которое можно перенастроить.
Напомним, ранее международная группа ученых смогла создать устройство, которое генерирует поток случайных чисел с помощью принципов неопределенности квантовой механики. Эту разработку, как говорят авторы, в будущем можно будет использовать для создания надежных систем кодирования данных.
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