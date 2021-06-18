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ЕС одобрил секторальные санкции против Беларуси: коснутся нефтяной и калийной отраслей

ЕС одобрил секторальные санкции против Беларуси: коснутся нефтяной и калийной отраслей

Европейский Союз официально принял экономические секторальные санкции против Беларуси.

Об этом свидетельствует заявление Совета Е С.

«Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги», — говорится в тексте сообщения.

Новые целевые экономические санкции включают:

  • запрет на прямую или опосредованную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в Беларуси оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенного в основном для использования в целях мониторинга или перехвата Интернета и телефонных коммуникаций, а также товаров и технологий двойного назначения для военного использования и для определенных лиц, организаций или органов в Беларуси;
  • ограничена торговля нефтепродуктами, хлористым калием («поташ») и товарами, используемыми для производства или изготовления табачных изделий;
  • доступ к рынкам капитала ЕС ограничен, а предоставление страхования и перестрахования белорусскому правительству и белорусским государственным органам и учреждениям запрещено;
  • Европейский инвестиционный банк прекратит любые выплаты или платежи по любым существующим соглашениям в отношении проектов в государственном секторе, а также с любых существующих контрактов на оказание услуг технической помощи.

«Государства-члены также должны будут принять меры по ограничению участия в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются», — добавили в Совете Е С.

Там также добавили, что сегодняшнее «решение полностью реализует выводы Европейского совета от 24 и 25 мая 2021 года, в которых главы государств и правительств ЕС призвали Совет запретить пролет по воздушному пространству ЕС белорусским авиакомпаниям и запретить доступ в аэропорты ЕС рейсам, которые выполняются такими авиакомпаниями, а также принять необходимые меры, включая дополнительные списки физических и юридических лиц на основании соответствующей санкционной базы, и принять дальнейшие целевые экономические санкции. Все эти меры уже введены в действие».

Напомним, Евросоюз ввел уже четыре пакета санкций в отношении Беларуси. Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются в общей сложности на 166 физических лиц.

Также 5 июня вступили в силу санкции ЕС в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Также европейским авиакомпаниям рекомендовано избегать перелетов над территорией Беларуси.

По материалам УНН
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