ЕС одобрил секторальные санкции против Беларуси: коснутся нефтяной и калийной отраслей

Европейский Союз официально принял экономические секторальные санкции против Беларуси.
Об этом свидетельствует заявление
«Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги», — говорится в тексте сообщения.
Новые целевые экономические санкции включают:
«Государства-члены также должны будут принять меры по ограничению участия в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются», — добавили в
Там также добавили, что сегодняшнее «решение полностью реализует выводы Европейского совета от 24 и 25 мая 2021 года, в которых главы государств и правительств ЕС призвали Совет запретить пролет по воздушному пространству ЕС белорусским авиакомпаниям и запретить доступ в аэропорты ЕС рейсам, которые выполняются такими авиакомпаниями, а также принять необходимые меры, включая дополнительные списки физических и юридических лиц на основании соответствующей санкционной базы, и принять дальнейшие целевые экономические санкции. Все эти меры уже введены в действие».
Напомним, Евросоюз ввел уже четыре пакета санкций в отношении Беларуси. Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются в общей сложности на 166 физических лиц.
Также 5 июня вступили в силу санкции ЕС в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Также европейским авиакомпаниям рекомендовано избегать перелетов над территорией Беларуси.
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