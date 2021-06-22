Новый Infiniti QX60 представлен официально

После продолжительной тизерной кампании Infiniti наконец рассекретила новое, второе поколение QX60. Вместо реализации собственных фантазий компания поработала с клиентами, узнала, что им нравится и что они хотели бы изменить в модели.
В пользу пошло упрощение формы капота, отказ от зигзага задней стойки. Фары с прищуром, узкие фонари, вертикальные воздухозаборники в переднем бампере, более массивная решетка радиатора.
Кроссовер сохранил прежний размер колесной базы – 2 900 мм, но получил расширенную до 1 699 мм (+30 мм) колею и подрос в холке с 1 742 до 1 770 мм, из которых 5 мм – увеличенный дорожный просвет. Длина же сократилось: QX60 “усох” с 5 095 до 5 034 мм.
Фото: Infiniti
Ради комфорта пассажиров изменилась геометрия посадки на втором и третьем рядах – пришлось пожертвовать объемом багажника: он уменьшился с 450 до 411 литров. Если выбирать пятиместный вариант модели, то, разумеется, увеличенная высота потолка дала прирост 40 литров – до 1 178 литров. При сложенных сиденьях есть 2 135 литров.
В базовой комплектации Infiniti QX60 оснащен мультимедийной системой с экраном 12.3 дюйма, а вот приборка – аналоговая, цифровая доступна за доплату: ее диагональ составляет тоже 12.3 дюйма. Также кроссовер можно оснастить проекционным дисплеем 10.8 дюйма, трехзонным климат-контролем, аудиосистемой Bose, экраном вместо зеркала заднего вида.
Фото: Infiniti
В новой топ-версии QX60 Autograph у передних сидений есть функция массажа с несколькими режимами, а салон украшен вставками из натурального деревянного шпона.
Бензиновая “шестерка” объемом 3.5 литра не изменилась: те же 299 л. с. и 366 Нм. Но ощущения от мотора будут абсолютно другими, так как вместо вариатора в QX60 теперь 9-ступенчатый “автомат”. Опционально можно заказать систему полного привода, которая получила другую муфту на задней оси.
На рынок новый Infiniti QX60 выйдет в конце 2021 года.
Фото: Infiniti
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