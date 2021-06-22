Apple оснастит iPhone подэкранным сканером отпечатков в 2022 году

Известный аналитик Минг-Чи Куо поделился своими ожиданиями касательно смартфонов Apple модельного ряда 2022 года.
Он уверен, что калифорнийский техногигант в следующем году откажется от выпуска компактного iPhone, однако представит более доступную модель увеличенного размера.
Ранее Куо заявлял, что iPhone 12S mini (или 13 mini) станет последним компактным флагманом компании, поскольку спрос на 12 mini оказался невысоким. Аналитик говорит, что iPhone 2022 года будут представлены только с экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюйма, по два смартфона каждого размера.
Базовый iPhone 2022 года с 6,7-дюймовым экраном может стоить менее $900, но будет лишён некоторых функций, который Куо приписывает обеим Pro-версиям устройства. Например, подэкранного дактилоскопического сенсора Touch ID.
Кроме того, iPhone Pro 2022 года, по словам аналитика, смогут похвастаться улучшенной широкоугольной камерой с разрешением 48 мегапикселей.
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