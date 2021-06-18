Volkswagen будет использовать новую технологию 3D печати, которая снизит вес деталей в два раза

Volkswagen рассказала о новом процессе изготовления деталей для автомобилей на 3D-принтере: технологию, так называемое аддитивное производство, уже опробовали на главном заводе марки в Вольфсбурге.
Отличие заключается в том, что при обычной 3D-печати для изготовления детали слой за слоем из металлического порошка используется лазер, а в процессе аддитивного производства для этого применяют клей. Это снижает затраты и повышает производительность, а детали, изготовленные по-новому, весят в два раза меньше аналогов из листовой стали.
Volkswagen является единственной автомобильной компанией, использующей такую технологию для производственного процесса. Разработка этого метода обошлась немецкому концерну в десятки миллионов евро и заняла пять лет. За это время марка заключила партнерство с Siemens и расширила сотрудничество с HP Inc: первый предоставляет специальное программное обеспечение для аддитивного производства, а второй — высокотехнологичные принтеры.
В планах Volkswagen — к 2025 году выпускать на заводе в Вольфсбурге до 100 тысяч деталей в год с помощью 3D-печати. Первыми деталями, изготовленными с помощью процесса аддитивного производства, станут компоненты передней стойки для кабриолета T-Roc. Эти элементы будут устанавливаться на автомобили на предприятии в Оснабрюке.
По состоянию на сегодняшний день на заводе в Вольфсбурге насчитывается 13 принтеров для производства как пластиковых, так и металлических компонентов с помощью различных технологий печати. Например, из пластика печатаются центральные консоли, облицовки дверей и бамперов, а из металла — впускные коллекторы, радиаторы, кронштейны и различные опорные элементы.
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