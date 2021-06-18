В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке

На межбанковском валютном рынке во второй половине прошлой недели наблюдалось преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны клиентов банков. Это стало результатом увеличения спроса на иностранную валюту на 9,8% к предыдущей неделе, тогда как ее предложение сократилось на 6,3%.
Об этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
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«В результате ослабление гривны к доллару США на МВРУ составляло около 1%», — написал он.
Данилишин напомнил, что еще в начале прошлой недели на межбанке предложение преобладало над спросом (+113,8 млн долларов), и НБУ скупал на рынке валюту. В результате чистая покупка иностранной валюты Национальным банком за прошедшую неделю составила 93,8 млн долларов.
По его данным, на наличном валютном рынке продолжает преобладать предложение иностранной валюты. С начала июня чистая продажа иностранной валюты физическими лицами составила 220 млн долларов, а с начала года — почти 1,5 млрд долларов, из которых 1,1 млрд долларов — в наличной и почти 0,4 млрд долларов — в безналичной форме.
«Курс гривны к доллару США на наличном сегменте рынка близок к своему значению на межбанковском сегменте», — отметил он.
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