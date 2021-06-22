В Великобритании изобрели технологию освещения дорог без электричества (фото)

Британская компания Nevana Designs разработала светочувствительную технологию Starpath. Благодаря ей обычные дороги могут светиться в темноте, поглощая ультрафиолетовые лучи в течение дня.
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Разработано уникальное покрытие, похоже на краску, которое может изменить уличное освещение по всему миру. Starpath является его экологически чистой альтернативой.
Особенность покрытия. При его создании используют натуральные материалы, поглощающие ультрафиолетовый свет в течение дня. Благодаря этому они могут светиться ночью. Посмотреть видео, как работает покрытие, можно по ссылке.
По словам разработчиков, Starpath сможет светиться примерно 10 часов в течение суток. После нанесения этого покрытия нужно подождать 4 часа, чтобы его использовать.
Стоимость квадратного метра Starpath зависит от конкретного проекта и основывается на таких факторах, как размер гранул, глубина поверхности и желаемый уровень яркости.
Название инновационной технологии Starpath с английского языка дословно переводится как «звездная тропа». Сейчас краска доступна в синем, зеленом и голубом цветах.
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