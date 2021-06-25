На балансе государства осталось 750 тысяч га земли из 10 миллионов – министр агрополитики

В Украине на балансе государства осталось всего 750 тысяч гектаров земли из бывших 10 миллионов, и в Минагрополитики намерены возобновить на них все документы, чтобы можно было сдавать в аренду.
Об этом рассказал министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире программы «Ток-шоу № 1» на телеканале «Украина 24».
«На балансе государства осталось 750 тысяч гектаров земли. Это земли на акте постоянного пользования — академии аграрных наук, Минобороны, Пенитенциарной службы, Министерства образования, ведомственных государственных предприятий, по которым сегодня мы восстанавливаем все правоустанавливающие документы», — заявил министр.
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По словам Лещенко, документы относительно упомянутых земель за 30 лет были уничтожены, «чтобы эту землю разбазарить, приватизировать».
Министр добавил, что после восстановления документов эти площади планируют передать в земельный банк Украины.
«Мы в законе прописали, что государство имеет право выкупать земли. И мы хотим эти 750 тыс. га земли сдавать через прозрачные аукционы в аренду, а на аккумулированные средства выкупать землю у тех граждан, которые хотят отчуждать», — заявил Лещенко.
Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
Он уточнил, что упомянутые 750 тыс. га земель будут в Национальном фонде для научных исследований, обеспечения реализации национальных программ и тому подобное.
Итак, ранее, по словам министра, в государственной собственности было 10 миллионов гектаров земель, из них 5 млн было выведено в частную собственность, а 8 млн га по состоянию на 2021 год находятся вне зоны налогообложения.
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