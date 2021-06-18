Нефть дорожает из-за данных Минэнерго США о сокращении запасов

Цены на нефть повысились в четверг, 24 июня, на данных Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) о падении запасов, а также с растущими сомнениями относительно будущего ядерной сделки с Ираном 2015 года.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $75,29 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах нью-Йоркской товарной биржи NYMEX выросла на $0,11 (0,15%) – до $73,19 за баррель. Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $75,19 и $73,08 соответственно.
Минэнерго США опубликовал накануне доклад о сокращении запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд – это самый длительный период падения с января. Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,6 млн баррелей – до 459,1 млн барр., минимума с марта 2020 года. Запасы бензина сократились на 2,9 млн барр., дистиллятов – выросли на 1,8 млн барр.
“Цены на нефть выросли на данных по запасам в США. Они подтвердили сильные перспективы роста спроса на топливо во второй половине этого года, подкрепленного возобновлением дорожных и воздушных перевозок. Стоит также сказать о том, что в переговорах по ядерной сделке 2015 года с Ираном все еще есть пробелы», – сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.
Иран заявил 23 июня о том, что Соединенные Штаты согласились снять все санкции в отношении иранской нефти и судоходства. Однако Вашингтон заявил, что “ничего не будет согласовано, пока все не будет согласовано” в переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) 1 июля обсудят дальнейшее увеличение нефтедобычи и поставок с августа. Но на данный момент никакого решения по этому вопросу принято не было, сообщили Reuters два источника в ОПЕК+.
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