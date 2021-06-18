Египет разрешил COVID-вакцинированным въезд без тестов

Полностью вакцинированные от коронавируса COVID-19 иностранцы могут въезжать в Египет без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о прохождении вакцинации.
Об этом сообщила накануне газета Al Ahram со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения Египта.
Кстати в телеграм-канале Finance_ukr мы также часто пишем об интересных туристических маршрутах, ценах на авиабилеты и особенностях въезда в различные страны. Поэтому подписывайтесь и всегда получайте актуальную информацию!
«Сюда относятся вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Управлением по лекарственным средствам Египта, — говорится в сообщении. — Въезд разрешен через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины (Спутник V, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), или через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Johnson&Johnson. Сертификаты должны содержать QR-код и печать официального органа, никакие исправления, ошибки или дописки не допускаются».
Читайте также: Украина заключила новый контракт по поставкам COVID-вакцины
При этом оговаривается, что это касается стран, «не охваченных мутировавшими штаммами коронавируса». Если пассажир прибывает из одной из стран, где зафиксированы мутации (сюда относятся Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и некоторые другие страны Латинской Америки), то даже при наличии сертификата о вакцинации тот, кто прибывает, обязан сделать в аэропорту молекулярный экспресс-тест на коронавирус.
Если этот тест окажется положительным, то иностранный гражданин обязан сделать еще ПЦР-тест. Если и этот тест будет положительным, то вступает в действие протокол, в соответствии с которым зараженного помещают в ковидный госпиталь.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИВчера, 12:00 - 15646 18
Ни одно учреждение не сможет требовать бумажную справку уже в этом году - ШмыгальПозавчера, 15:32 - 1128 11
Минэнерго обновит тариф на электроэнергию: что изменится и кто сможет сэкономитьВчера, 14:02 - 2716 10
Разработчики Kyiv Smart City требуют от властей Киева вернуть долгиВчера, 10:17 - 939 8
Украина заключила новый контракт на поставку COVID-вакциныВчера, 15:30 - 660 6
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИВчера, 12:00 - 15646 18
Минэнерго обновит тариф на электроэнергию: что изменится и кто сможет сэкономитьВчера, 14:02 - 2716 10
Новые правила микрокредитования в Украине: в Раде рассказали подробностиВчера, 13:00 - 1839
В США пенсионерка неожиданно обнаружила на своей карте миллиард долларовВчера, 18:30 - 1355 3
Межбанк: валюту опять начало лихорадитьВчера, 18:25 - 889
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)Позавчера, 12:10 - 422
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1128 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1166 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1226
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1586