Египет разрешил COVID-вакцинированным въезд без тестов

Полностью вакцинированные от коронавируса COVID-19 иностранцы могут въезжать в Египет без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о прохождении вакцинации.

Об этом сообщила накануне газета Al Ahram со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения Египта.

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«Сюда относятся вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Управлением по лекарственным средствам Египта, — говорится в сообщении. — Въезд разрешен через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины (Спутник V, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), или через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Johnson&Johnson. Сертификаты должны содержать QR-код и печать официального органа, никакие исправления, ошибки или дописки не допускаются».

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При этом оговаривается, что это касается стран, «не охваченных мутировавшими штаммами коронавируса». Если пассажир прибывает из одной из стран, где зафиксированы мутации (сюда относятся Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и некоторые другие страны Латинской Америки), то даже при наличии сертификата о вакцинации тот, кто прибывает, обязан сделать в аэропорту молекулярный экспресс-тест на коронавирус.

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Если этот тест окажется положительным, то иностранный гражданин обязан сделать еще ПЦР-тест. Если и этот тест будет положительным, то вступает в действие протокол, в соответствии с которым зараженного помещают в ковидный госпиталь.