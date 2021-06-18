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Рост экономики в прошлом году показали всего три страны — Устенко

Рост экономики в прошлом году показали всего три страны — Устенко

В 2020 году, во время пандемии, рост экономики показали всего три страны мира: Китай, Турция и Египет. При этом у Украины есть возможности увеличить ВВП уже в этом году.

Об этом на телеканале «Дом» сообщил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Рост мировой экономики в этом году ожидается довольно значительный. Оно даже больше будет в 2022-м и 2023 году. И это уже не ситуация прошлого года. В 2020 году мировая экономика показала падение на 4%. И по большому счету он был бы куда более серьезным, если бы не Китай. Китай, объем которого составляет фактически 15% мировой экономики, показал один из немногих рост в 2% в прошлом году. И вот эти 2% роста дали возможность поддержать всю мировую экономическую систему», — рассказал Устенко.

Он отметил, что помимо Китая, рост в прошлом году продемонстрировали Турция и Египет: «Вот три экономики, которые не упали. Все остальные показывали падение».

Советник Президента напомнил, что ВВП Украины в прошлом году упал на 4%, фактически повторив траекторию падения мировой экономики. «Но, опять-таки, справедливости ради надо сказать, что мы падали меньше, и не так глубоко, чем европейская экономика. Испания, Италия, Великобритания, которые показывали рекордные уровни падения. Испания упала так глубоко, как никогда не падала после окончания Второй мировой войны», — сказал он.

Устенко подчеркнул, что 2021 год — это год возрождения, который покажет существенный рост.

«Мы видим с вами уже первые сигналы, которые идут с мировых рынков. Мировые рынки показывают рост. Они показывают рост, прежде всего, благодаря тому, что идет более чем позитивное ожидание», — указал эксперт.

На этом фоне он прогнозирует и рост украинской экономики, причем уже в текущем году.

«Украина — экспортозависимая экономика. Одни из важных статей нашего экспорта — это продукция сельского хозяйства, продукция металлургической отрасли. На них не просто увеличились цены — они взметнулись. С одной стороны, и плохо, и хорошо. С одной стороны, хорошо, потому что поддерживает наш собственный экономический рост. Вот почему многие говорят, что украинская экономика в этом году вырастет на 4,5%, в реальности может показать более активный рост. И вот почему прогноз по украинской экономике на этот год варьирует от 3,5% до 5,5% роста», — подчеркнул Устенко.

Обо всех важных экономических событиях в Украине и мире вы можете узнать в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам УКРИНФОРМ
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