Рынок офисной недвижимости не смог восстановиться после кризиса

Рынок коммерческой недвижимости еще не вернулся к докризисным показателям: уровень вакантности офисных помещений составил 12%, торговой недвижимости – 10%.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.

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Согласно предоставленным данным, рынок офисной недвижимости еще не успел восстановиться, хотя в мае и июне демонстрировал попытки роста. Тем не менее, многие компании после пережитого локдауна не спешат отказываться от удаленной работы.

По прогнозам такая тенденция будет сохраняться еще долго: арендаторы не спешат проявлять активность. Арендные ставки на офисы сейчас снижены, но владельцы не спешат делать какие-либо новые уступки для клиентов.

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Ситуация на рынке торговой недвижимости более оптимистична, более того, есть предпосылки для дальнейшего роста на фоне высокого темпа увеличения розничного товарооборота. Здесь также произошло пополнение новыми площадями, хоть и в более низких объемах, чем предполагалось.

Кредитование коммерческой недвижимости остается крайне низким – менее 2% корпоративного кредитного портфеля.