Рынок офисной недвижимости не смог восстановиться после кризиса

Рынок коммерческой недвижимости еще не вернулся к докризисным показателям: уровень вакантности офисных помещений составил 12%, торговой недвижимости – 10%.
Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.
Читайте также: В НБУ назвали причины роста цен на недвижимость
Согласно предоставленным данным, рынок офисной недвижимости еще не успел восстановиться, хотя в мае и июне демонстрировал попытки роста. Тем не менее, многие компании после пережитого локдауна не спешат отказываться от удаленной работы.
По прогнозам такая тенденция будет сохраняться еще долго: арендаторы не спешат проявлять активность. Арендные ставки на офисы сейчас снижены, но владельцы не спешат делать какие-либо новые уступки для клиентов.
Узнавайте полезные новости и советы по недвижимости в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Ситуация на рынке торговой недвижимости более оптимистична, более того, есть предпосылки для дальнейшего роста на фоне высокого темпа увеличения розничного товарооборота. Здесь также произошло пополнение новыми площадями, хоть и в более низких объемах, чем предполагалось.
Кредитование коммерческой недвижимости остается крайне низким – менее 2% корпоративного кредитного портфеля.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Заробитчан зовут в Чехию: кому предлагают от 100 тыс. грнВчера, 15:49 - 69566 12
Две трети расходов украинцев уходит на еду и коммуналкуВчера, 12:21 - 752 5
Starlink сможет покрыть весь мир спутниковым интернетом уже в сентябре 202112 ч. назад - 325 4
В Японии нашли способ снизить стоимость «зеленого» водорода на две трети8 ч. назад - 513 3
Аэропорт «Борисполь» впервые попал в топ-15 крупнейших аэропортов Европы7 ч. назад - 236 2
Заробитчан зовут в Чехию: кому предлагают от 100 тыс. грнВчера, 15:49 - 69566 12
Мировой рынок недвижимости: рекордные цены за 13 лет и большой спрос на жильеВчера, 21:23 - 3726 2
Законно ли отправлять работников в отпуск без сохранения зарплатыВчера, 14:30 - 3118
Как не пропустить срок принятия наследства: объяснения МинюстаВчера, 17:19 - 1494
Назван самый дорогой город мира для проживания иностранцевВчера, 18:05 - 1076
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)Позавчера, 11:10 - 366
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 225 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 690
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1461 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1389 10