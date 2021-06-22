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В Эстонии разработали первый в мире беспилотный автомобиль на водородном топливе (фото)

В Эстонии разработали первый в мире беспилотный автомобиль на водородном топливе (фото)

Эстонский стартап Auve Tech, специализирующийся на разработке и производстве автономных транспортных систем, и Тартуский университет разработали первый в мире беспилотный водородный автомобиль.

Как сообщается в официальном пресс-релизе университета, шаттл уже проехал свои первые испытательные километры, прошел испытания Департамента шоссейных дорог Эстонии, получил допуск к дорогам общего пользования и уже 5 июля выедет на улицы Тарту.

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Шестиместный беспилотник позиционируется как транспортное средство «последней мили». Как и другие автономные ТС стартапа Auve Tech, он способен самостоятельно передвигаться по открытым и закрытым территориям. При этом нахождение оператора в салоне шаттла не обязательно. Им можно управлять дистанционно из удаленного центра управления.

Шаттл укомплектован низкотемпературными водородными топливными элементами, разработанными инженерами университета Тарту.

«Водород, производимый топливными элементами, действует как источник энергии в автомобиле, и единственными побочными продуктами являются чистая вода и тепло. Быстрая зарядка автомобиля позволяет увеличить количество рабочих часов, повышая эффективность и предоставляя возможность интегрировать автономный транспорт в нашу повседневную жизнь», – цитирует пресс-служба университета генерального директора Auve Tech Йоханнеса Моссова.

По его мнению, разработанный совместно с учеными Тартуского университета водородный беспилотник станет экологически чистой альтернативой личным автомобилям.

По материалам Autogeek
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