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Украина заключила новый контракт на поставку COVID-вакцины

Украина заключила новый контракт на поставку COVID-вакцины

Китайская компания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от коронавируса.

Об этом в среду, 23 июня, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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«У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents», — сказал он.

Дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле.

«Мы ожидаем, что эти объемы должны прийти в Украину в течение июля», — уточнил он.

Напомним, Sinovac была первой компанией, с которой Украина заключила контракт на поставку вакцин от коронавируса. Еще в декабре прошлого года Киев купил 1,93 млн доз Coronavac, последняя партия которых была доставлена в июне.

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По материалам Корреспондент.net
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