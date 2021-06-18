Украина заключила новый контракт на поставку COVID-вакцины

Китайская компания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от коронавируса.

Об этом в среду, 23 июня, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Читайте также: В Украине началась вакцинация от COVID-19 рабочих коллективов

«У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents», — сказал он.

Дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле.

«Мы ожидаем, что эти объемы должны прийти в Украину в течение июля», — уточнил он.

Напомним, Sinovac была первой компанией, с которой Украина заключила контракт на поставку вакцин от коронавируса. Еще в декабре прошлого года Киев купил 1,93 млн доз Coronavac, последняя партия которых была доставлена в июне.

Как пандемия влияет на экономику Украины, рынок труда и зарплаты украинцев в целом, читайте в нашем телеграм-канале Finance_ukr.