Украина заключила новый контракт на поставку COVID-вакцины

Китайская компания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от коронавируса.
Об этом в среду, 23 июня, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Читайте также: В Украине началась вакцинация от COVID-19 рабочих коллективов
«У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents», — сказал он.
Дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле.
«Мы ожидаем, что эти объемы должны прийти в Украину в течение июля», — уточнил он.
Напомним, Sinovac была первой компанией, с которой Украина заключила контракт на поставку вакцин от коронавируса. Еще в декабре прошлого года Киев купил 1,93 млн доз Coronavac, последняя партия которых была доставлена в июне.
Как пандемия влияет на экономику Украины, рынок труда и зарплаты украинцев в целом, читайте в нашем телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Еще одна страна хочет признать Bitcoin законным платежным средствомВчера, 17:23 - 2062 18
Украина столкнется с дефицитом собственной электроэнергии уже в 2025 году — НКРЭКУ10 ч. назад - 978 16
В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентовВчера, 13:00 - 54498 14
Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть7 ч. назад - 1064 12
Ни одно учреждение не сможет требовать бумажную справку уже в этом году - ШмыгальВчера, 15:32 - 686 6
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИ3 ч. назад - 3739 4
Еще одна страна хочет признать Bitcoin законным платежным средствомВчера, 17:23 - 2062 18
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в Украине до конца годаВчера, 21:00 - 1622
В НБУ назвали причины роста цен на недвижимость5 ч. назад - 1502 3
Обязанности вкладчика банка6 ч. назад - 1324 4
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)Вчера, 12:10 - 299
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1043 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1126 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1187
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1540