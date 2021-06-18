В Черновцах на 70% подняли тариф на тепло

В Черновцах на заседании исполкома проголосовали за новый тариф на теплоснабжение, который вырастет в среднем на 70%.

Об этом сообщает КП «Черновцытеплокоммунэнерго» на странице в Facebook.

«Только что исполнительный комитет Черновицкого городского совета проголосовал за установление нового тарифа на производство, транспортировку и услугу по поставке тепловой энергии на отопительный период на 2021−2022 годы. Тариф изменится в высшую сторону. Ориентировочно на 70%», — говорится в сообщении.

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На предприятии отмечают, что рост тарифа на тепло обусловлен двумя основными причинами — более 3 лет в Черновцах тариф не менялся и был самым низким по всей стране, а за это время стоимость газа и электроэнергии выросла в несколько раз, изменился также размер минимальной зарплаты.

«Фактически теплокоммунэнерго обязали продавать услугу дешевле, чем закупались газ и другие вещи, необходимые для изготовления и доставки тепла», — добавили в Черновцытеплокоммунэнерго.

Также там добавили, что для потребителей без счетчиков стоимость будут рассчитывать в зависимости от типа дома и его состояния.

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«До начала отопительного сезона независимая проектная организация подаст нормы расчета расходов гигакалории тепла на квадратный метр в теплокоммунэнерго, а предприятие подаст их на утверждение исполкома. После этого обязательно уведомит таких потребителей», — уточнили на предприятии.

Кроме того, жителям домов, у которых не утеплены стены, кровля и окна, порекомендовали воспользоваться программами утепления и модернизации, в которых предусмотрено софинансирование из городского бюджета или банков.