Готовы ли украинцы переехать ради новой работы (опрос)

Согласно данным U.S. Census Bureau, среднестатистический житель США в течение своей жизни меняет свое место жительства около 12 раз. Причины мобильности американцев разные, но одна из наиболее распространенных – смена места работы или релокейт офиса.

Украинцы менее мобильные, но как показывает опрос, проведенный аналитиками grc.ua, треть кандидатов (34%), зарегистрированных на кадровом портале, согласны сменить место проживания (город, область, страну) при условии улучшения финансовой компенсации и карьерных перспектив.

Кто готов к релокейту? Наиболее мобильными являются кандидаты, претендующие на должности топ-менеджеров. Так, 11.4% соискателей работы в этой категории готовы переехать из своего города или региона.

Также открыты к изменениям в жизни менеджеры по продажам (10.7%). Немного отстают специалисты по IT/телеком (10.5%), но они более открыты к переезду за границу, чем другие категории кандидатов – почти каждый шестой кандидат категории хотя бы раз задумывался о смене страны проживания.

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На четвертом месте среди желающих изменить свой регион или город – соискатели работы в категории «производство и сельское хозяйство» (9.3%).

Пятерку самых мобильных кандидатов закрывают студенты и молодежь – 6.3% кандидатов категории «начало карьеры/студенты» соглашаются на переезд.

Кто против переездов из-за работы? Наименее активными в поиске работы удаленно от постоянного места проживания являются работники индустрии красоты и спорта (0.6%), специалисты из сферы автомобильного бизнеса (0.6%), соискатели в категории «инсталляция и сервис» и страхователи (0.1%)

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Если говорить об опыте работы, то специалисты с опытом более склонны к смене места жительства, если им предложат более высокую финансовую компенсацию. Так, среди соискателей с опытом работы от 6 лет 73% согласны на переезд. В то время как кандидатов без опыта работы лишь 5%.

Подавляющее большинство кандидатов, которые соглашаются на переезд – это мужчины (67%) в возрасте от 30 до 40 лет. Среди соискателей более почтенного возраста (от 50 лет) мобильность значительно ниже. Так, лишь 12% кандидатов в возрасте от 50 лет открыты к смене места жительства.