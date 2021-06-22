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Toyota научила роботов отличать предметы от их отражений (видео)

Toyota научила роботов отличать предметы от их отражений (видео)

21 июня научно-исследовательский институт Toyota продемонстрировал свои новые достижения в области робототехники, направленные на решение сложных задач в домашних условиях.

Инженеры института смогли научить роботов действовать в сложных ситуациях, которые сбивают с толку большинство существующих машин, включая распознавание прозрачных и зеркальных поверхностей, а также реагирование на них в различных обстоятельствах.

Свои достижения компания продемонстрировала в видео, в котором робот делает селфи, снимая своё отражение на зеркальной поверхности.

Представители научно-исследовательского института Toyota заявляют, что их целью является создание роботов, расширяющих возможности человека, а не заменяющих человеческие способности.

По словам представителей института, обучение роботов работе по дому является нетривиальной задачей, поскольку все дома обставлены индивидуально, что создаёт определённые трудности для машин, работающих по шаблонам.

В то время как человек без проблем отличает объект от его отражения, прозрачные и светоотражающие предметы часто сбивают современных роботов с толку. Поскольку большинство машин запрограммированы так, чтобы реагировать на объекты и геометрию без учёта контекста, их взаимодействие со стеклянным столом, напольным зеркалом, блестящим тостером или прозрачной чашкой могут иметь неприятные последствия.

Для решения этой проблемы инженеры научно-исследовательского института Toyota разработали новый метод обучения, позволяющий роботам воспринимать трёхмерную геометрию сцены, а также обнаруживать объекты и поверхности. Такой подход также устраняет необходимость в трудоёмком, дорогостоящем или непрактичном сборе и маркировке данных.

Несмотря на то, что систему нельзя назвать идеальной, объявление научно-исследовательского института Toyota знаменует огромное достижение для всей робототехники.

По материалам 3dnews.ru
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