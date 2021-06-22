Honor выпустит два смартфона с гибким дисплеем

Сетевые источники сообщают о том, что бренд Honor, не так давно отделившийся от Huawei в связи с американскими санкциями, проектирует как минимум два смартфона с гибким дисплеем.

На сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA) появилась информация о том, что компания Honor зарегистрировала две торговые марки для будущих аппаратов. Это названия Honor Magic Fold и Honor Magic Flip.

Отмечается, что во второй половине текущего года дебютирует смартфон Honor Magic Fold, выполненный в формате книжки. У этого устройства большой гибкий дисплей будет складываться внутрь корпуса. В разложенном состоянии гаджет сможет функционировать в качестве небольшого планшета. Новинке приписывают наличие мощного процессора Snapdragon 888 Pro, который пока официально не представлен.



Фото: 3dnews

Что касается модели Honor Magic Flip, то она, вероятно, получит формат «раскладушки» — вроде Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr. Правда, анонс этого аппарата может затянуться до следующего года.

По прогнозам Counterpoint Technology Market Research, в текущем году мировые поставки смартфонов с гибким дисплеем окажутся на уровне 7,5 млн штук. В 2022-м продажи могут достичь 18,3 млн единиц.