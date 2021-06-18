Google упростит использование Chrome на разных устройствах

Компания уже начала тестирование улучшенной функции обмена вкладками между своими устройствами.
Нововведение позволит легко синхронизировать нужные URL-адреса на всех гаджетах, включая смартфоны, а также быстро получать к ним доступ без раздражающих уведомлений.
Функция «Отправить вкладку самому себе», впервые представленная ещё в 2019-м, позволяет быстро получить доступ к сайтам, открытых на других устройствах, привязанных к одной учётной записи Google.
Изначально при передаче вкладки на экране синхронизированного гаджета появлялось всплывающее уведомление. Но если эта опция была отключена, то смысл в использовании полезной фишки браузера терялся.
В новой редакции доступ к системным уведомлениям функции не потребуется — отправленные на другие устройства вкладки можно открыть, кликнув на небольшой значок, который разместился на панели расширений справа от адресной строки. Таким образом, пользователи получат возможность хранить «расшаренные» ссылки в течение продолжительного времени, не беспокоясь об их утере.
Нововведение затронет как десктопную, так и мобильную версию Chrome.
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