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Google упростит использование Chrome на разных устройствах

Google упростит использование Chrome на разных устройствах

Компания уже начала тестирование улучшенной функции обмена вкладками между своими устройствами.

Нововведение позволит легко синхронизировать нужные URL-адреса на всех гаджетах, включая смартфоны, а также быстро получать к ним доступ без раздражающих уведомлений.

Функция «Отправить вкладку самому себе», впервые представленная ещё в 2019-м, позволяет быстро получить доступ к сайтам, открытых на других устройствах, привязанных к одной учётной записи Google.

Изначально при передаче вкладки на экране синхронизированного гаджета появлялось всплывающее уведомление. Но если эта опция была отключена, то смысл в использовании полезной фишки браузера терялся.

В новой редакции доступ к системным уведомлениям функции не потребуется — отправленные на другие устройства вкладки можно открыть, кликнув на небольшой значок, который разместился на панели расширений справа от адресной строки. Таким образом, пользователи получат возможность хранить «расшаренные» ссылки в течение продолжительного времени, не беспокоясь об их утере.

Нововведение затронет как десктопную, так и мобильную версию Chrome.

По материалам 4PDA
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