Google упростит использование Chrome на разных устройствах

Компания уже начала тестирование улучшенной функции обмена вкладками между своими устройствами.

Нововведение позволит легко синхронизировать нужные URL-адреса на всех гаджетах, включая смартфоны, а также быстро получать к ним доступ без раздражающих уведомлений.

Функция «Отправить вкладку самому себе», впервые представленная ещё в 2019-м, позволяет быстро получить доступ к сайтам, открытых на других устройствах, привязанных к одной учётной записи Google.

Изначально при передаче вкладки на экране синхронизированного гаджета появлялось всплывающее уведомление. Но если эта опция была отключена, то смысл в использовании полезной фишки браузера терялся.

В новой редакции доступ к системным уведомлениям функции не потребуется — отправленные на другие устройства вкладки можно открыть, кликнув на небольшой значок, который разместился на панели расширений справа от адресной строки. Таким образом, пользователи получат возможность хранить «расшаренные» ссылки в течение продолжительного времени, не беспокоясь об их утере.

Нововведение затронет как десктопную, так и мобильную версию Chrome.