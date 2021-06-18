Облачный сервис OneDrive обзавелся функциями Google Photo

Компания Microsoft объявила о ряде нововведений в работе фирменного сервиса. В частности, его пользователям стала доступна функция редактирования фотографий без использования стороннего ПО.
Кроме того, в OneDrive появятся ещё несколько полезных решений для работы с контентом.
Microsoft добавила в сервис базовые функции редактирования фотографий — обрезку, поворот, зеркальное отображение, а также корректировку света и цветовой гаммы. Две последние опции дают возможность настраивать яркость и экспозицию, а также изменять контраст, оттенки, насыщенность и цветовую температуру. Указанные функции работают только с файлами в формате JPEG и PNG.
Вскоре пользователи OneDrive также смогут транслировать свои фото и видео с Android-устройств на внешние дисплеи через Chromecast. Контент можно будет сортировать по папкам с учётом таких параметров, как дата создания и источник — скриншоты, социальные сети и чаты мессенджеров. Это даст возможность не только быстро находить необходимые файлы, но и просматривать конкретную папку, а не всё содержимое хранилища.
Все вышеперечисленные нововведения будут доступны в мобильной и веб-версии OneDrive. Редактирование фотографий уже доступно на Android-устройствах, а остальные функции появятся в ближайшие месяцы. Пользователи iOS получат обновление сервиса в конце этого года.
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