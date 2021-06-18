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Криптоактивы тысяч богатых южнокорейцев конфисковали за уклонение от уплаты налогов

Криптоактивы тысяч богатых южнокорейцев конфисковали за уклонение от уплаты налогов

В Южной Корее власти конфисковали криптоактивы на сумму $47 млн у 12 тысяч человек, которых признали виновными в уклонении от уплаты налогов.

Как пишет газета Financial Times, конфискации предшествовало многомесячное расследование, проведенное чиновниками провинции Кьонги, самой густонаселенной в стране.

Ким Джи Йе, генеральный директор Бюро справедливости провинции Кёнги, отметил, что власть сделает все от нее зависящее, чтобы защитить законопослушных налогоплательщиков и отследить активы людей, которые уклоняются от уплаты налогов, в том числе инвестируя в криптоактивы.

В ходе расследования проверили около 140 тысяч человек. Местные чиновники назвали произошедшее крупнейшим «изъятием криптовалютных активов в связи с налоговыми долгами в истории Кореи». Они заявили, что местные биржи использовались для сокрытия активов.

Чиновники рассказали, что конфисковали криптоактивы известного телеведущего, у которого был налоговый долг на сумму 20 миллионов вон ($17,6 тыс.), еесмотря на наличие криптоактивов на сумму 500 миллионов вон ($440 тыс.). Также под конфискацию попали криптоактивы владельца примерно 30 объектов недвижимости, который не уплатил налогов на 30 млн вон ($26,4 тыс.), хотя его портфель криптоактивов оценивается в 1,1 млрд вон ($968,1 тыс.).

Конфискованные активы продадут, если их владельцы добровольно не погасят налоговые долги.

По материалам НВ
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