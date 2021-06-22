Появились новые изображения iPhone 13 Pro (фото, видео)

На YouTube-канале под названием Concept Creator и на сайте Letsgodigital опубликовали рендеры и видеоролик, которые показывают самую детализированную трёхмерную модель смартфона iPhone 13 Pro.
Эти ресурсы регулярно создают точные модели грядущих смартфонов, используя чертежи и инсайдерскую информацию. На данный момент остаются сомнения только по поводу названия: ходят слухи, что Apple в этом году выберет вариант iPhone 12s вместо iPhone 13. Однако в плане дизайна никаких вопросов больше не осталось.
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Модель iPhone 13 Pro должна быть улучшенной по нескольким пунктам. В дополнение к более качественной камере устройство также будет оснащено лучшим экраном и уменьшенным вырезом для системы фронтальных камер. Кроме того, сканер отпечатков пальцев (Touch ID) впервые будет размещён под экраном. Конечно же, обновятся используемая платформа и программное обеспечение.
Ранее опубликованные чертежи подтверждают, что iPhone 13 Pro имеет корпус высотой 146,7 мм и шириной 71,5 мм, то есть не будет отличаться от iPhone 12 Pro в плане размера. Небольшая разница будет только в толщине. Экраны всех смартфонов линейки iPhone будут выполнены по технологии OLED, при этом дисплеи iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут поддерживать частоту обновления 120 Гц. Новинки будут построены на базе однокристальной системы Apple A15, которая производится силами компании TSMC с использованием 5-нм технологического процесса.
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