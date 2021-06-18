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В Украине проверят качество мобильной связи

В Украине проверят качество мобильной связи

В Украине проведут мониторинг качества мобильной связи для обеспечения всей страны интернетом. Проверка начнется в сентябре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Вместе с партнерами запускаем мониторинг качества мобильной связи. Это поможет отслеживать и улучшать качество интернета по всей стране. Находить проблемные участки или участки, которые вообще без связи, и покрывать их хорошим интернетом. Благодаря этому мы сможем обеспечить одинаково качественную сеть жителям и маленького поселка, и крупного города», — написал Федоров.

Он отметил, что проверка будет способствовать росту конкуренции между операторами, что будет означать улучшение услуг для людей и развитие сети.

«Результат мониторинга можно будет посмотреть в режиме реального времени — на дашборде. Будет информация о проблемных точках в селах, городах, а также на дорогах. До 2024 года планируем покрыть 95% украинских дорог и населенных пунктов качественным скоростным интернетом», — добавил министр.

Он пояснил, что таким образом Минцифра совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) реализует правительственную программу по мониторингу качества мобильной связи.

Мониторинг стартует в сентябре.

По материалам РБК-Украина
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