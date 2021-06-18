В Android будет функция поиска смартфона

Google работает над функцией краудсорсинга (Find My) для устройств на операционной системе Android.
Об этом пишет XDA-Developers.
У Google уже есть приложение «Найти устройство», доступное в Play Store, но оно может находить только устройства, которые вошли в вашу учетную запись Google. Если эта сеть «Найди мое устройство» появится, можно помочь другим пользователям Android найти свое утерянное или похищенное устройство.
Подавляющее большинство смартфонов с Android, которые продаются за пределами Китая, имеют предустановленную программу Play Services, что может означать, что они смогут участвовать в сети «Найди мое устройство».
В целом, службы Google Play являются одним из ключевых компонентов Google Mobile Services (GMS), набора приложений и услуг, созданных Google, которые компания распространяет среди производителей смартфонов, стремящихся продать устройство Android. GMS также сочетает Play Store, крупнейший магазин приложений в экосистеме Android.
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