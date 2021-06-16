Аналитики рассказали, почему с начала месяца выросли цены на электроэнергию

Одной из причин повышения цен на электроэнергию на Операторе рынка является повышение максимальных предельных цен на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке в торговой зоне Объединенной энергосистемы Украины.

Об этом сообщили аналитики Украинской энергетической биржи.

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«Поскольку потребление в июне увеличилось по сравнению с днями недели мая, что объясняется повышением температуры, то, возможно, НАЭК „Энергоатом“ был выведен для недопущения снижения средневзвешенной цены на РСВ (рынок на сутки вперед — ред.). Продажа ночных часов в большей степени приходилась именно на НАЭК „Энергоатом“. Тем более, что 22.00 — „предельное время“, когда генерация из возобновляемых источников существенно уменьшается», — заявляют аналитики.

«НАЭК «Энергоатом» увеличил продажи на Украинской энергетической бирже с периодом поставки на июнь на 100 Мвт по сравнению с маем на 22−23 час (на 3,3% по сравнению с маем), но несмотря на то, что объем генерации НАЭК «Энергоатом» в июне снизился, у компании могло не хватить свободного объема (с учетом технических неисправностей) для выставления достаточного объема ресурсов на РСВ.

Вероятно, что это объем для урегулирования небалансов ПУУ (поставщиков универсальных услуг — ред.), который возник в результате значительного снижения потребления в этот день. Поскольку при прогнозе закупки на следующий месяц ПУУ берут показатели за предыдущий месяц, не учитывая дни недели.

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Также ПАО «Центрэнерго» на 20.06. и 21.06. имел по 1340 МВт/ч нереализованной электрической энергии, которая вероятнее всего была выставлена на РСВ", — добавляют в УЭБ.

«Выработка из альтернативных источников энергии увеличилась на 6,4% по сравнению с 19.06, но выработка из ГЭС уменьшилась на 4,3%», — говорится в сообщении.