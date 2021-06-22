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Microsoft начала внедрять крупнейшее изменение Office

Microsoft начала внедрять крупнейшее изменение Office

Компания Microsoft начала активно внедрять платформу Fluid. Как ожидается, это будет самое большое изменение в документах Microsoft Office за последние десятилетия и скоро оно станет реальностью для пользователей.

Изначально Microsoft представила предварительную версию Microsoft Fluid Framework в мае 2020 года. По словам разработчиков, это новая технология и набор функций, которые помогут оптимизировать совместную работу, «устранив барьеры между приложениями».

Вот как описывает Microsoft возможности использования компонентов Fluid в офисных приложениях Microsoft 365:

«Первые интеграции Fluid Framework в Microsoft 365 позволят нескольким пользователям одновременно вносить изменения в документы и создавать подключенные компоненты, которыми можно мгновенно и очень просто делиться в приложениях. Например, таблицы, диаграммы и списки задач можно вставлять в веб-версию Outlook, чтобы ваши данные о продажах, проектные задачи и отчеты об исследованиях постоянно обновлялись с учетом последних изменений. На Office.com можно создавать рабочие пространства Fluid Framework и управлять ими, в том числе в ленте активности вашего документа, в списке рекомендаций, в @упоминаниях, или искать их на Office.com. И поскольку компоненты Fluid Framework весят мало, правки применяются мгновенно».

Месяцем ранее Microsoft анонсировала поддержку компонентов Fluid в чатах Microsoft Teams, а теперь она появится во встречах Microsoft Teams, а также OneNote, Outlook и Whiteboard.

В результате, контент для совместной работы можно копировать, вставлять и делиться с другими, независимо от приложения. Вместо таблиц, графиков и списков, которые статичны и привязаны к определенным документам, компоненты Fluid представляют собой модули для совместной работы, существующие в разных приложениях.

По материалам iXBT.com
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