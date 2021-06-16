Крупнейший банк Китая интегрировал сеть банкоматов по обмену цифрового юаня

Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) добавил опцию конвертации юаня в цифровую версию (CBDC) и обратно в более чем 3 тысячах банкоматов в Пекине.
По данным информационного агентства «Синьхуа», ICBC — первый банк в стране, который полностью поддерживает операции в цифровых юанях.
Ранее государственный Сельхозбанк Китая протестировал CBDC в своих банкоматах в Шэньчжэне.
В октябре 2020 года состоялось первое массовое тестирование цифрового юаня в Шэньчжэне, который организовал уже три раздачи. В испытаниях CBDC также участвовали Сучжоу, Чэнду и Чанша.
В сумме Китай раздал около $39 млн в ходе экспериментов с цифровым юанем.
В июне 2021 года власти Пекина распределили более $6 млн в рамках тестирования CBDC. Это уже вторая лотерея в столице КНР — в феврале администрация разыграла среди жителей 10 млн цифровых юаней.
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