0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

Американский техногигант Google столкнулся с расследованием в Европейском союзе относительно своих рекламных технологий, всего через два года после того, как регуляторные органы прекратили почти десятилетнее расследование деятельности компании.

Кстати, об интересных новостях из сферы технологий и криптовалют мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Как сообщает Bloomberg, Европейская комиссия заявила, что ее расследование позволит оценить, нарушает ли поисковый гигант правила конкуренции, отдавая предпочтение своим собственным технологиям отображения в интернете перед конкурентами.

Читайте также: «Налог на Google» повысит цены на подписки, но не на 20% — Минцифры

Расследование также проверит, не блокирует ли Google доступ конкурентов к пользовательским данным, и изучит изменения конфиденциальности, которые приведут к постепенному отказу от некоторых файлов cookie и доступа к данным для рекламодателей.

Напомним: на днях США призвали Европейский союз воздержаться от излишнего давления на таких техногигантов, как Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.