Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

Американский техногигант Google столкнулся с расследованием в Европейском союзе относительно своих рекламных технологий, всего через два года после того, как регуляторные органы прекратили почти десятилетнее расследование деятельности компании.
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Как сообщает Bloomberg, Европейская комиссия заявила, что ее расследование позволит оценить, нарушает ли поисковый гигант правила конкуренции, отдавая предпочтение своим собственным технологиям отображения в интернете перед конкурентами.
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Расследование также проверит, не блокирует ли Google доступ конкурентов к пользовательским данным, и изучит изменения конфиденциальности, которые приведут к постепенному отказу от некоторых файлов cookie и доступа к данным для рекламодателей.
Напомним: на днях США призвали Европейский союз воздержаться от излишнего давления на таких техногигантов, как Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft.
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