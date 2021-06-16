0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 195 0

Bitcoin подешевел до двухнедельного минимума на фоне ограничений в Китае

Bitcoin подешевел до двухнедельного минимума на фоне ограничений в Китае

Bitcoin и другие криптовалюты потеряли в стоимости на фоне новостей, что Китай усилил меры по борьбе с майнингом криптовалюты.

Об этом сообщает CNBC.

Помимо этого, центробанк Китая призвал Alipay и некоторые крупные банки принять жесткие меры по торговле криптовалютами.

Кстати, о криптовалютах и финтехе мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

В то же время Ethereum подешевел на 8% за день.

Отмечается, что утром в понедельник стоимость Bitcoin упала до 31 760 долларов, опустившись ниже 32 тыс. долларов впервые с 8 июня.

Читайте также: Майами заманивает китайских Bitcoin-майнеров низкими ценами на энергию

«Согласно сообщению газеты Global Times, которую поддерживает Компартия Китая, в воскресенье много „Bitcoin-шахт“ в провинции Сычуань были закрыты из-за требований местных властей прекратить майнинг криптовалюты. По оценкам газеты, в результате будет остановлено более 90% мощностей по добыче Bitcoin в КНР», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными операциями, и предостерег инвесторов от спекулятивных криптовалютных торгов.
  • Ранее стоимость биткоина упала ниже отметки в 40 тыс. долларов на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютных операций в Китае.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.