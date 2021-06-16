Bitcoin подешевел до двухнедельного минимума на фоне ограничений в Китае

Bitcoin и другие криптовалюты потеряли в стоимости на фоне новостей, что Китай усилил меры по борьбе с майнингом криптовалюты.

Об этом сообщает CNBC.

Помимо этого, центробанк Китая призвал Alipay и некоторые крупные банки принять жесткие меры по торговле криптовалютами.

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В то же время Ethereum подешевел на 8% за день.

Отмечается, что утром в понедельник стоимость Bitcoin упала до 31 760 долларов, опустившись ниже 32 тыс. долларов впервые с 8 июня.

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«Согласно сообщению газеты Global Times, которую поддерживает Компартия Китая, в воскресенье много „Bitcoin-шахт“ в провинции Сычуань были закрыты из-за требований местных властей прекратить майнинг криптовалюты. По оценкам газеты, в результате будет остановлено более 90% мощностей по добыче Bitcoin в КНР», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными операциями, и предостерег инвесторов от спекулятивных криптовалютных торгов.