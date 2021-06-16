СБУ разоблачила масштабную фальсификацию агрохимикатов мировых брендов почти на 5 млн гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области заблокировала масштабное изготовление контрафактной сельхозхимии. На подпольных предприятиях выявлено более 50 тонн фальсификата и отравляющих веществ почти на 5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что организовали нелегальный бизнес руководители нескольких предприятий. Под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов они изготавливали контрафактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений.
«Для производства злоумышленники использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитым веществам. Фальсифицированные агрохимикаты они продавали фермерам по всей территории Украины», — рассказали правоохранители.
Фото: СБУ
Силовики провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата. Были обнаружены:
По предварительным оценкам, стоимость изъятого составляет более 5 млн гривен.
Как отмечают профильные эксперты, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло причинить существенный ущерб сельскому хозяйству.
Сейчас продолжается досудебное следствие по ст. 321 УК.
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