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СБУ разоблачила масштабную фальсификацию агрохимикатов мировых брендов почти на 5 млн гривен

СБУ разоблачила масштабную фальсификацию агрохимикатов мировых брендов почти на 5 млн гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области заблокировала масштабное изготовление контрафактной сельхозхимии. На подпольных предприятиях выявлено более 50 тонн фальсификата и отравляющих веществ почти на 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовали нелегальный бизнес руководители нескольких предприятий. Под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов они изготавливали контрафактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений.

«Для производства злоумышленники использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитым веществам. Фальсифицированные агрохимикаты они продавали фермерам по всей территории Украины», — рассказали правоохранители.


Фото: СБУ

Силовики провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата. Были обнаружены:

  • оборудование для производства фальсифицированных средств;
  • готовая контрафактная продукция;
  • ядовитое сырье;
  • пресс-формы с логотипами иностранных фирм;
  • этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением;
  • упаковочные материалы.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого составляет более 5 млн гривен.

Как отмечают профильные эксперты, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло причинить существенный ущерб сельскому хозяйству.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ст. 321 УК.

По материалам РБК-Украина
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