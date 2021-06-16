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Минздрав и Минцифры запускают цифровой кабинет пациента — Ляшко

Минздрав и Минцифры запускают цифровой кабинет пациента — Ляшко

Министерства здравоохранения и цифровой трансформации запускают цифровой кабинет пациента в приложении «Дія».

Об этом входе Всеукраинского Форума «Украина-30. Здоровая Украина» рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Он отметил, что пока точно не известно, когда заработает кабинет, однако в Минздраве надеются, что им можно будет пользоваться уже осенью 2021 года.

«Кабинет пациента, который позволит в цифровом формате, в приложении Дія четко отмечать все ежегодные медицинские осмотры, либо раз в два года, их результаты, их динамику. По результатам этих осмотров — мотивировать как медработника — вашего семейного врача, так и человека, вводя определенные льготы, компенсации для здоровых людей, для тех кто следит за своим здоровьем», — отметил он.

Также, по его словам, планируется проводить раз в два года бесплатный скрининг неинфекционных болезней, а для людей после 55 лет он будет проводиться раз в год.

«Для тех, кто по тем или иным причинам будет терять свое здоровье, мы расширяем программу Доступные лекарства, которая позволит на амбулаторном этапе обеспечить адекватное, своевременное лечение и уменьшить финансовые расходы, которые несет семья больного. Поэтому здоровое питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и ежегодные медицинские осмотры — это залог вашего здоровья», — подчеркнул министр.

По материалам suspilne.media
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