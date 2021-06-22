Пенсии в Украине: почему перерасчет обычно происходит 1 марта

1 марта — это минимально возможная дата для индексации пенсий в Украине, потому что в феврале уже известны данные о средней зарплате и есть информация об инфляции.

Об этом в эфире «Украина 24» рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир.

«Конечно, пенсионеры заинтересованы в том, чтобы как можно раньше была проведена эта индексация. В то же время на сегодняшний день я считаю, что пенсии у нас маленькие, и должно быть все разработано для того, чтобы они индексировались, повышались и не теряли своей покупательной способности. В этом суть индексации», — сказал он.

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По его словам, «даже при планировании бюджета, если определена четкая дата, то планировать бюджет гораздо лучше».

«Если дата не определена, есть соблазн перенести ее на как можно более поздний срок, поскольку денег всегда не хватает», — сказал Шамбир.

После повышения пенсий работающим пенсионерам многие из них доплату не получили. По информации Пенсионного фонда, под перерасчет попали 633 тыс. человек, надбавку получила половина — 313 тыс.

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