Межбанк: чего ждать от рынка после трехдневных выходных

Вторник будет первым рабочим днем после трехдневного празднования Троицы и это наложит свой отпечаток на поведение всех участников торгов.
Во-первых, украинскими банками будет зачислена валютная выручка клиентам сразу за прошлую пятницу и за выходной в Украине понедельник (банки США и ЕС в этот день работали). Это добавит предложения валюты на межбанке уже с завтрашнего дня и это подстраховка для нацвалюты.
Во-вторых, сегодня компании еще будут активно рассчитываться с бюджетом по налогам, что традиционно приводит к росту активности продавцов валюты и снижению возможностей по ее покупке у покупателей. Дефицит гривны всегда работает в пользу нацвалюты на межбанке.
В-третьих, во вторник пройдет очередной аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Сохранение учетной ставки Нацбанком на уровне 7,5% годовых сняло определенную интригу в части дальнейшего поведения инвесторов при покупке облигаций. Все уже понимают, как и на приблизительно каких условиях будет работать рынок ОВГЗ в ближайшее время и основная часть потенциальных покупателей уже выйдет на аукцион. Выжидать им больше нечего. 22 июня будут предложены гривневые облигации на 392 и 518 дней с ограничениями по сумме по 2 млрд гривен каждых и без ограничений — на 700, 1064 и 1785 дней. А также долларовые на год без ограничений. В этот раз основными покупателями будут госбанки и местные крупные финучреждения, что не особо добавит предложения валюты на межбанке. Кроме этого, 23-го числа должно еще пройти погашение процентов по 4 выпускам ОВГЗ, что вернет в банковскую систему часть ресурсов, которые бюджет получит от новых привлечений.
Мы прогнозируем объем размещения облигаций на аукционе 22-го июня в пределах от 4,6 до 9,3 млрд гривен в эквиваленте с доходностью по гривневым бумагам от 10,95% до 12,60% годовых в зависимости от сроков и по долларовым в пределах 3,70% годовых.
При постепенном росте котировок на межбанке на прошлой неделе часть покупателей валюты «напуганы» этим трендом и не станут особо откладывать со своими операциями. Это на руку крупным продавцам и спекулянтам, которые попытаются сохранить тенденцию по увеличению курса и в эти дни. Поэтому противостояние курсовых интересов крупных игроков — останется главным курсообразующим фактором во вторник.
При больших перекосах спроса и предложения мы увидим НБУ с соответствующей интервенцией.По нашим прогнозам статистика торгов во вторник на межбанке будет не менее $ 120−160 млн при совершении от 410 до 550 сделок.
Котировки межбанка, по расчетам 22 июня будут в пределах: доллар — коридор 27,15 — 27,35 грн, евро — коридор 32,20- 32,55 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,21 / 27,23
евро — 32,39 / 32,42
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