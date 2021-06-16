США продолжат вводить санкции против компаний, причастных к строительству Северного потока-2

В Белом доме заявляют, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток — 2.
Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала CNN.
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На слова ведущей о том, что президент США Джо Байден отказался вводить санкции против Северного потока-2, Салливан отметил, что США уже ввели санкции против российских компаний, причастных к проекту, и отказались от санкций только против немецкой и швейцарской фирм.
Он добавил, что на момент прихода Байдена к должности проект был завершен на 90%.
«Вопрос к нам заключался в том, будем ли мы преследовать напрямую наших европейских союзников и друзей, используя нашу санкционную силу. Тут президент Байден сказал: „Я не готов к этому. Что я буду делать, так это продолжать применять каждые 90 дней санкции в отношении российских компаний, участвующих в строительстве Северного потока — 2“. И он (Байден) делал это и будет делать дальше», — сказал Салливан.
Северный поток-2 — газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. После того как США в декабре 2019 года ввели санкции против иностранных операторов судов-трубоукладчиков Северного потока-2, работы по строительству газопровода не велись около года и были восстановлены в конце 2020-го.
4 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода Северный поток-2 завершена, а вторую нитку газопровода достроят через два месяца. По словам президента РФ, Газпром готов к заполнению трубопровода газом.
10 июня компания-оператор Nord Stream-2 AG подтвердила, что строительство морской части первой нитки газопровода технически завершено, а 11 июня началась подготовка к закачке газа.
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