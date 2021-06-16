Аукционный дом Sotheby's примет криптовалюту в качестве оплаты за редкий бриллиант

Аукционный дом Sotheby’s объявил, что криптовалюты будут приниматься в качестве оплаты за редкий бриллиант грушевидной формы.

Об этом говорится в заявлении аукционного дома.

«Крипто за карат! Мы только что объявили, что криптовалюта будет приниматься в качестве оплаты за исключительный бриллиант D Flawless грушевидной огранки весом 101,38 карата — важный момент в эволюции рынка», — сказано в сообщении аукционного дома.

Редкий бриллиант грушевидной формы, как ожидается, будет стоить до 15 миллионов долларов, аукцион запланирован в следующем месяце — 9 июля в Гонконге.

Бриллиант грушевидной формы, получивший название The Key 10 138, является одним из десяти бриллиантов весом более 100 карат, когда-либо выставленных на аукцион, только два из которых имели грушевидную форму, отмечает Reuters.

Напомним, в мае sotheby’s продал работу Бэнкси за 12,9 миллиона долларов, что стало первым произведением физического искусства, проданного аукционным домом, который был приобретен за криптовалюту.

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