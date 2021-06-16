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Власти Греции изменили условия въезда в страну для туристов

Власти Греции изменили условия въезда в страну для туристов

Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях для туристов, въезжающих в Грецию.

В частности, изменения касаются правил въезда в связи с коронавирусом, сообщает Ekathimerini.

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Указано, что правительство разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста.

Также греческие власти увеличили минимальный возраст, при котором дети, въезжающие в страну, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны COVID-19. Теперь детям до 12 лет разрешен въезд без таких документов (ранее было разрешено детям до 6 лет).

Как отмечается, вышеупомянутые изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешены второстепенные поездки в Грецию и из Греции.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат Евросоюза о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

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Известно, что ранее для въезда в Грецию действовали такие правила: необходимо заполнить перед поездкой анкету на специальном сайте, а уже на въезде в страну предоставить один из следующих документов — справка о вакцинации, сделанной хотя бы за 14 дней до въезда, ПЦР-тест не позже 72 часов, справка о перенесенной болезни COVID-19, тест на антитела, который действителен от 2 до 9 месяцев со дня выдачи.

По материалам Дело
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