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Украинцы получили на 40% больше разрешений на проживание в Польше

Украинцы получили на 40% больше разрешений на проживание в Польше

В мае украинцы получили на 40% больше разрешений на проживание в Польше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, по данным Управления по делам иностранцев, в Польшу выехало более 12 тысяч наших соотечественников. И это, говорят в Управлении, долгосрочная тенденция.

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Причиной этому является тот факт, что население Польши существенно постарело, в стране увеличилась доля экономически неактивных людей. Но предложения работы и спрос на специалистов не уменьшился. Поэтому соседняя Польша с радостью выдает разрешения на проживание украинцам.

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Также в мае выдали почти полсотни разрешений на постоянное проживание в Польше гражданам Украины.

Справка Finance.ua:

  • Согласно данным Евростата на 1 июня 2021 года, безработица в Польше четвертый месяц подряд является самой низкой в Европейском Союзе – 3,1%. Число безработных в Польше упало до 10 тыс. человек.
  • Польша – одна из популярных стран среди украинских заробитчан, за сбор ягод там в этом году платят от 800 до 1200 долларов в месяц.

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По материалам Chas Diy
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