В мае украинцы получили на 40% больше разрешений на проживание в Польше, чем за аналогичный период прошлого года.
Так, по данным Управления по делам иностранцев, в Польшу выехало более 12 тысяч наших соотечественников. И это, говорят в Управлении, долгосрочная тенденция.
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Причиной этому является тот факт, что население Польши существенно постарело, в стране увеличилась доля экономически неактивных людей. Но предложения работы и спрос на специалистов не уменьшился. Поэтому соседняя Польша с радостью выдает разрешения на проживание украинцам.
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Также в мае выдали почти полсотни разрешений на постоянное проживание в Польше гражданам Украины.
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