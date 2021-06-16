В «Борисполе» пограничники обнаружили у иностранца бриллиантов на миллион гривен (фото)

Пограничники обнаружили в столичном аэропорту у одного из пассажиров бриллианты на 1 миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

“В столичном аэропорту во время оформления авиарейса “Тель-Авив – Киев” пограничники совместно с таможенниками провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса”, – говорится в сообщении.

В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами «GIA» общим весом 2.21 карат.

По предварительной оценке стоимость драгоценных камней – около миллиона гривен.



Фото: ГНСУ

Отмечается, что драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства, заблаговременную информацию о незаконном перемещении бриллиантов получили оперативники ОКПП «Киев».

По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ.