В «Борисполе» пограничники обнаружили у иностранца бриллиантов на миллион гривен (фото)

Пограничники обнаружили в столичном аэропорту у одного из пассажиров бриллианты на 1 миллион гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
“В столичном аэропорту во время оформления авиарейса “Тель-Авив – Киев” пограничники совместно с таможенниками провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса”, – говорится в сообщении.
В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами «GIA» общим весом 2.21 карат.
По предварительной оценке стоимость драгоценных камней – около миллиона гривен.
Фото: ГНСУ
Отмечается, что драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства, заблаговременную информацию о незаконном перемещении бриллиантов получили оперативники ОКПП «Киев».
По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ.
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