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Как YouTube может помочь вашему бизнесу

Как YouTube может помочь вашему бизнесу

YouTube сегодня имеет ряд преимуществ перед другими социальными сетями для продвижения и развития бизнеса.

О них во время своего выступления на iForum 2021 рассказал генеральный директор Go ITeens Вячеслав Полиновский. Также эксперт дал несколько рекомендаций, как создать и продвигать свой канал.

Первое, на что обратил внимание Полиновский – емкость рынка: 24 млн зрителей могут увидеть вас, что намного выше других социальных сетей.

«Обычно аудитория Facebook и Instagram не пересекается. YouTube смотрят и фейсбуекры, и инстаграмеры, и даже тик-токеры. На этой площадке вы можете наконец-то соединить вашу аудиторию, ваши коммуникации», – говорит он.

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Также YouTube дает самое длительное взаимодействие со зрителем – 120 минут, которые можно использовать для рассказа о своих продуктах или услугах.

«70% потребителей, когда хотят решить ту или иную проблему, заходят в YouTube и вбивают поисковый запрос. Осталось только их «добить» вашим контентом», – объясняет Вячеслав Полиновский.

По его словам, 55% будущих покупателей хотят «пощупать» продукт и посмотреть про него какой-нибудь видео-обзор. Если они увидят хороший обзор, 85% вероятности, что будет покупка.

«Так YouTube – это дорого или офигенно? Это долго. Да, действительно, многие каналы получают первые результаты через первые 6 месяцев. Но в то же время YouTube продает долго», – подчеркивает эксперт.

Когда вы начнете работать с YouTube, вы должны понимать, что статьи затрат это:

  • команда;
  • оборудование;
  • рекламный бюджет.

«Команда – продакшн, оптимизация и продвижение. Можно сделать лакшери: у нас будет продюсер, сценарист, режмонт, монтажер и отдельно оператор, ведущий, контент-менеджер. Это неплохо. Когда команда работает над каналом, это ощущается, контент становится просто песня и все звенит.

Можно выбрать эконом-вариант. Многие прекрасно получают продажи из эконом-варианта. То есть ведущий, оператор, монтажер, контент-менеджер – все это в одном лице владельца компании. Потому что именно он часто является экспертом.

Мы пользуемся вариантом «оптимум». Это когда у нас есть ведущий, оператор-монтажер и контент-менеджер», – рассказывает Вячеслав Полиновский.

В случае с оборудованием есть два варианта. Первый – купить все: две камеры, кучу озвучек, микрофоны, штативы и все остальное.

«От $25 тыс. Да, тогда YouTube – это дорого, – подчеркивает эксперт. – Можно делать проще – арендовать. И только когда у вас пойдут первые выхлопы от канала, вот тогда покупать. Можно вообще использовать мобилку, микрофон и штатив. И да, делать все самостоятельно. Такое возможно и такое работает».

Когда вы решили создать свой канал, вы должны определиться с целями. Цели достаточно простые. Например:

  • рассказать о новинках;
  • получение продаж;
  • формирование имиджа;
  • обучение клиента;
  • удержание клиентов;
  • формирование потребности;
  • построить комьюнити.

А для того, чтобы сделать «крутой контент», в первую очередь необходимо создать ценность.

«Клиент обожает, когда он получает что-то ценное. Например, уникальную экспертизу, возможность первым что-то узнать, быть причастным к чему-то.

Чтобы создать ценность нужно делать две вещи: учитывать интересы зрителя и делать так, чтобы ваши видео искали и находили. Для этого необходимо составить портрет целевой аудитории. Еще раз пройтись и понять, что ваша целевая аудитория ищет, составить в конце концов семантическое ядро вашего предложения.

Проанализировать конкурентов – очень много уже отснято и есть на YouTube. Посмотрите, где кто наделал ошибок и не делайте их или сделайте в разы круче.

Обязательно отслеживайте аналитику и делайте оптимизацию. Это очень плохо, что ваш контент никто не будет замечать, потому что он не оптимизирован», – резюмировал Вячеслав Полиновский.

По материалам Finance.UA
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