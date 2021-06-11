Межбанк: курс доллара взлетел

Пятница на валютном межбанке прошла негативно для гривны. Доллар подорожал еще на 8 копеек при продаже – до 27,28/27,30 гривен, а евро вырос еще на 5 копеек – с 32,33/32,36 до 32,38/32,41 гривен.
НБУ на рынок не выходил. И если первая половина сессии еще прошла в достаточно активной работе покупателей и продавцов, что привело доллар к уровню 27,17/27,19 гривен к 11 часам и к 27,18/27,20 гривен к полудню, то вторая половина дня уже продемонстрировала спекулятивный рост котировок. К обеду курс вырос до 27,19/27,21 гривен, а к 15 часам он подорожал до 27,195/27,215.
И это еще оказался не предел. На единичных сделках спекулянты и еще оставшиеся немногочисленные продавцы смогли загнать котировки до 27,275/27,295 гривен за доллар к 16 часам и уже к совсем неприличным 27,28/27,30 гривен к концу сессии. По таким ценникам сделок уже было очень немного, но сам факт роста курса до этих значений опять “напугал” часть самых впечатлительных покупателей.
Игра “на повышение” продолжается, и во вторник стоит ждать новых попыток спекулянтов и крупных продавцов валюты догнать курс к цели в 27,40 к концу дня.
Главные события 18 июня на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,19 / 27,21
евро – 32,39/ 32,41
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1853 / 1,1854
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