В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр

В Украине планируют вернуть обязательный технический осмотр для легковых автомобилей.

Соответствующий законопроект обнародован и стал доступен для обсуждения общественности еще в апреле текущего года.

Как известно, сейчас техосмотр для частных автомобилей является необязательным, его отменили в 2011 году. Периодический осмотр на техническую исправность проходят только коммерческие транспортные средства, такие как автобусы, грузовики и такси.

По словам главы министерства инфраструктуры, Украина обязалась вернуть техосмотр для всех автовладельцев, в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, Европейским сообществом с атомной энергии и их государствами-членами.

Читайте также: Техосмотр на легковые авто: когда планируют ввести

Согласно тексту документа, в Украине с 2022 года будет введено периодическое тестирование на пригодность всех транспортных средств, участвующих в дорожном движении. Не будут проходить техосмотр только новые автомобили.

Какую периодичность прохождения обязательного технического контроля хотят внедрить:

легковые машины и грузовики до 3,5 тонны включительно, колесные тракторы – после 4 лет эксплуатации или изготовления, в дальнейшем каждые 2 года;

такси, грузовики с массой свыше 3,5 тонны, дома на колесах с максимальной массой свыше 3,5 тонны, спецтранспорт – ежегодно, через 1 год от даты изготовления;

автобусы, которые имеют более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя, и транспортные средства, перевозящие опасные грузы, – через 1 год от даты изготовления, и каждые шесть месяцев;

мототранспорт с объемом двигателя от 125 куб. см и более или электродвигателя мощностью 4 кВт и более, – через 2 года от даты изготовления, в дальнейшем каждые 2 года.

Кроме того, обязательный технический контроль, независимо от даты его последнего проведения, осуществляется, если авто переоформляют на нового владельца. На это дается десятидневный срок от даты проведения перерегистрации ТС.

В министерстве отмечают, что процесс прохождения техосмотра будет занимать около часа:

для прицепов – 35-40 минут;

для легковых автомобилей – до 45 минут;

для грузовиков – до 65 минут;

для автобусов – 50-65 минут.

Кстати, в телеграмм-канале Finance_ukr вы найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.