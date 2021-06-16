В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр

В Украине планируют вернуть обязательный технический осмотр для легковых автомобилей.
Соответствующий законопроект обнародован и стал доступен для обсуждения общественности еще в апреле текущего года.
Как известно, сейчас техосмотр для частных автомобилей является необязательным, его отменили в 2011 году. Периодический осмотр на техническую исправность проходят только коммерческие транспортные средства, такие как автобусы, грузовики и такси.
По словам главы министерства инфраструктуры, Украина обязалась вернуть техосмотр для всех автовладельцев, в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, Европейским сообществом с атомной энергии и их государствами-членами.
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Согласно тексту документа, в Украине с 2022 года будет введено периодическое тестирование на пригодность всех транспортных средств, участвующих в дорожном движении. Не будут проходить техосмотр только новые автомобили.
Какую периодичность прохождения обязательного технического контроля хотят внедрить:
Кроме того, обязательный технический контроль, независимо от даты его последнего проведения, осуществляется, если авто переоформляют на нового владельца. На это дается десятидневный срок от даты проведения перерегистрации ТС.
В министерстве отмечают, что процесс прохождения техосмотра будет занимать около часа:
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