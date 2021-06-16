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В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр

В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр

В Украине планируют вернуть обязательный технический осмотр для легковых автомобилей.

Соответствующий законопроект обнародован и стал доступен для обсуждения общественности еще в апреле текущего года.

Как известно, сейчас техосмотр для частных автомобилей является необязательным, его отменили в 2011 году. Периодический осмотр на техническую исправность проходят только коммерческие транспортные средства, такие как автобусы, грузовики и такси.

По словам главы министерства инфраструктуры, Украина обязалась вернуть техосмотр для всех автовладельцев, в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, Европейским сообществом с атомной энергии и их государствами-членами.

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Согласно тексту документа, в Украине с 2022 года будет введено периодическое тестирование на пригодность всех транспортных средств, участвующих в дорожном движении. Не будут проходить техосмотр только новые автомобили.

Какую периодичность прохождения обязательного технического контроля хотят внедрить:

  • легковые машины и грузовики до 3,5 тонны включительно, колесные тракторы – после 4 лет эксплуатации или изготовления, в дальнейшем каждые 2 года;
  • такси, грузовики с массой свыше 3,5 тонны, дома на колесах с максимальной массой свыше 3,5 тонны, спецтранспорт – ежегодно, через 1 год от даты изготовления;
  • автобусы, которые имеют более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя, и транспортные средства, перевозящие опасные грузы, – через 1 год от даты изготовления, и каждые шесть месяцев;
  • мототранспорт с объемом двигателя от 125 куб. см и более или электродвигателя мощностью 4 кВт и более, – через 2 года от даты изготовления, в дальнейшем каждые 2 года.

Кроме того, обязательный технический контроль, независимо от даты его последнего проведения, осуществляется, если авто переоформляют на нового владельца. На это дается десятидневный срок от даты проведения перерегистрации ТС.

В министерстве отмечают, что процесс прохождения техосмотра будет занимать около часа:

  • для прицепов – 35-40 минут;
  • для легковых автомобилей – до 45 минут;
  • для грузовиков – до 65 минут;
  • для автобусов – 50-65 минут.

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По материалам Слово и Дело
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