Техосмотр на легковые авто: когда планируют ввести

Обязательный технический осмотр легковых автомобилей в Украине было отменено почти 10 лет назад. Но власти планируют его повторное введение уже не первый год. Министерство инфраструктуры в начале апреля 2021 года опубликовало законопроект, по которому техосмотр вернется в страну в 2022 году.
Об этом пишет Дорожный адвокат.
Главные причины введения – это желание соблюсти требования ЕС (в Европе уже давно введен обязательный осмотр) и повысить качество автомобилей на дороге.
Основная проблема только одна – это возможный дефицит профильных СТО, которые займутся обслуживанием авто на фоне огромного спроса на услугу.
Сам законопроект насыщенный нововведениями. Перевозчиков обязывают оснащать транспортные средства тахографами и ограничителями скорости, а рядовым водителям придется чаще проходить переквалификацию. Таким образом, государство планирует усилить контроль за дорожной ситуацией и снизить количество ДТП.
Сроки проведения техосмотра. Новые автомобили должны будут проходить проверку через 4 года после покупки, в то время как старые машины будут обязаны проходить ТО каждые два года. Скорее всего, обязанность проведения осмотра привяжут к году выпуска авто.
На данный момент законопроект еще не принят – могут поменяться как сроки, так и другие правила. Ожидать возвращения обязательного техосмотра в Украине можно в 2022 году, когда инициатива Министерства инфраструктуры получит окончательное оформление и утверждение со стороны законодателя.
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