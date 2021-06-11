НБУ будет наказывать нарушителей прав потребителей среди небанков

Национальный банк утвердил положение по надзору за соблюдением участниками рынка финансовых услуг законодательства о защите прав потребителей.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением участниками рынка небанковских финансовых услуг, законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и требований законодательства о рекламе», — сказано в сообщении.

Для чего это необходимо:

прозрачный механизм ведения надзора обеспечит раскрытие небанковскими финансовыми учреждениями достоверной информации о финансовых услугах;

это позволит клиентам принимать более взвешенные решения и оценивать все риски, защитит от мошенничества и злоупотреблений;

также будет способствовать ответственному деловому поведению участников рынка небанковских финансовых услуг и повышению доверия населения к финансовому сектору.

Надзор за соблюдением участниками рынка небанковских финансовых услуг, законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и законодательства о рекламе в сфере финансовых услуг будет осуществлять подразделение Национального банка — Управление по защите прав потребителей финансовых услуг.

Формами осуществления надзора определены:

безвыездной надзор и в составе инспекционной проверки;

регулятор будет вести надзор путем анализа обращений потребителей финансовых услуг, договоров о предоставлении финансовых услуг относительно наличия условий, которые ограничивают или нарушают права потребителя.

В случаях выявления нарушений законодательства по защите прав потребителей финансовых услуг либо признаков ведения рисковой деятельности Национальный банк будет применять меры воздействия к объекту надзора, налагать административные взыскания на должностных лиц участников рынка небанковских финансовых услуг или штрафные санкции.