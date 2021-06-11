«Укравтодор» привлек 700 миллионов долларов на международных рынках

«Укравтодор» выпустил евробонды на 700 миллионов долларов под 6,25% годовых на срок 7 лет под государственные гарантии.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Средства используют для обновления дорожной инфраструктуры.

Сообщается, что в ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти 2,4 млрд долларов, что более чем втрое превысило запланированный объем выпуска.

Организаторами выпуска еврооблигаций стали J.P. Morgan, Dragon Capital и «Укрэксимбанк».