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Минфин назвал месяц пиковых выплат по госдолгу

Минфин назвал месяц пиковых выплат по госдолгу

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам по состоянию на 1 июня 2021 года. До конца года необходимо выплатить 368,4 млрд гривен, в т. ч. по внутреннему долгу – 249,6 млрд гривен, по внешнему – 118,8 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

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По данным Минфина, наибольшие выплаты должны состояться в сентябре – 104,2 млрд гривен, в т. ч. по внутреннему долгу – 22,8 млрд гривен, по внешнему – 81,4 млрд гривен.

В июне власти Украины должны вернуть кредиторам 74,6 млрд гривен, в т. ч. по внутреннему долгу – 62,8 млрд гривен, по внешнему – 11,8 млрд гривен.


Таблица: Минфин

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2021 года составил 2 534,28 млрд гривен или 91,33 млрд долларов. Долг вырос в результате размещения еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов.

По данным НБУ, во втором-четвертом квартале 2021 года правительство, Нацбанк, предприятия и банки должны выплатить 13,832 млрд долларов, из которых 10,818 млрд долларов – основанная сумма долга, 3,015 млрд долларов – проценты.

По материалам РБК-Украина
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